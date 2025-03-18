Moedas / INDP
INDP: Indaptus Therapeutics Inc
2.57 USD 0.15 (6.20%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do INDP para hoje mudou para 6.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.31 e o mais alto foi 2.61.
Veja a dinâmica do par de moedas Indaptus Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
INDP Notícias
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- Indaptus Therapeutics stock falls after mixed clinical trial updates
- Indaptus reports partial response in cancer patient with Decoy20
- Indaptus Posts Narrower Loss in Q2
- Indaptus Therapeutics regains compliance with Nasdaq minimum bid price rule
- Indaptus Therapeutics raises $5.7 million through convertible notes
- Indaptus Therapeutics approves 1-for-28 reverse stock split
- Dow Jumps Over 200 Points; FactSet Research Shares Gain After Q3 Results - Compass Pathways (NASDAQ:CMPS), Cidara Therapeutics (NASDAQ:CDTX)
- Why Sequans Communications Shares Are Trading Higher By Over 42%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Compass Pathways (NASDAQ:CMPS), Citius Oncology (NASDAQ:CTOR)
- Indaptus Therapeutics raises $2.3 million through convertible notes
- Indaptus Therapeutics Doses First Patient in Phase 1b/2 Combination Study of Decoy20 with PD-1 Checkpoint Inhibitor Tislelizumab
- INDP stock touches 52-week low at $0.31 amid sharp annual decline
- Indaptus Therapeutics Q1 Update: Company Advances Decoy20 Immunotherapy To Fight Cancer, Maxim Group Analyst Reiterates Buy Rating - Indaptus Therapeutics (NASDAQ:INDP)
- EXCLUSIVE: Indaptus Therapeutics Starts Phase 1 Combination Study of Decoy20 With BeiGene's Cancer Drug For Advanced Solid Tumors - Indaptus Therapeutics (NASDAQ:INDP)
Faixa diária
2.31 2.61
Faixa anual
0.27 13.40
- Fechamento anterior
- 2.42
- Open
- 2.37
- Bid
- 2.57
- Ask
- 2.87
- Low
- 2.31
- High
- 2.61
- Volume
- 988
- Mudança diária
- 6.20%
- Mudança mensal
- -59.14%
- Mudança de 6 meses
- 367.27%
- Mudança anual
- 110.66%
