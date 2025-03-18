通貨 / INDP
INDP: Indaptus Therapeutics Inc
2.57 USD 0.15 (6.20%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
INDPの今日の為替レートは、6.20%変化しました。日中、通貨は1あたり2.31の安値と2.61の高値で取引されました。
Indaptus Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
2.31 2.61
1年のレンジ
0.27 13.40
- 以前の終値
- 2.42
- 始値
- 2.37
- 買値
- 2.57
- 買値
- 2.87
- 安値
- 2.31
- 高値
- 2.61
- 出来高
- 988
- 1日の変化
- 6.20%
- 1ヶ月の変化
- -59.14%
- 6ヶ月の変化
- 367.27%
- 1年の変化
- 110.66%
