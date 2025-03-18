Divisas / INDP
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
INDP: Indaptus Therapeutics Inc
2.42 USD 0.01 (0.41%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de INDP de hoy ha cambiado un 0.41%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.26, mientras que el máximo ha alcanzado 2.42.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Indaptus Therapeutics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INDP News
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- Indaptus Therapeutics stock falls after mixed clinical trial updates
- Indaptus reports partial response in cancer patient with Decoy20
- Indaptus Posts Narrower Loss in Q2
- Indaptus Therapeutics regains compliance with Nasdaq minimum bid price rule
- Indaptus Therapeutics raises $5.7 million through convertible notes
- Indaptus Therapeutics approves 1-for-28 reverse stock split
- Dow Jumps Over 200 Points; FactSet Research Shares Gain After Q3 Results - Compass Pathways (NASDAQ:CMPS), Cidara Therapeutics (NASDAQ:CDTX)
- Why Sequans Communications Shares Are Trading Higher By Over 42%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Compass Pathways (NASDAQ:CMPS), Citius Oncology (NASDAQ:CTOR)
- Indaptus Therapeutics raises $2.3 million through convertible notes
- Indaptus Therapeutics Doses First Patient in Phase 1b/2 Combination Study of Decoy20 with PD-1 Checkpoint Inhibitor Tislelizumab
- INDP stock touches 52-week low at $0.31 amid sharp annual decline
- Indaptus Therapeutics Q1 Update: Company Advances Decoy20 Immunotherapy To Fight Cancer, Maxim Group Analyst Reiterates Buy Rating - Indaptus Therapeutics (NASDAQ:INDP)
- EXCLUSIVE: Indaptus Therapeutics Starts Phase 1 Combination Study of Decoy20 With BeiGene's Cancer Drug For Advanced Solid Tumors - Indaptus Therapeutics (NASDAQ:INDP)
Rango diario
2.26 2.42
Rango anual
0.27 13.40
- Cierres anteriores
- 2.41
- Open
- 2.42
- Bid
- 2.42
- Ask
- 2.72
- Low
- 2.26
- High
- 2.42
- Volumen
- 231
- Cambio diario
- 0.41%
- Cambio mensual
- -61.53%
- Cambio a 6 meses
- 340.00%
- Cambio anual
- 98.36%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B