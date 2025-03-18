통화 / INDP
INDP: Indaptus Therapeutics Inc
2.78 USD 0.21 (8.17%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
INDP 환율이 오늘 8.17%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.57이고 고가는 3.15이었습니다.
Indaptus Therapeutics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
INDP News
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- Indaptus Therapeutics stock falls after mixed clinical trial updates
- Indaptus reports partial response in cancer patient with Decoy20
- Indaptus Posts Narrower Loss in Q2
- Indaptus Therapeutics regains compliance with Nasdaq minimum bid price rule
- Indaptus Therapeutics raises $5.7 million through convertible notes
- Indaptus Therapeutics approves 1-for-28 reverse stock split
- Dow Jumps Over 200 Points; FactSet Research Shares Gain After Q3 Results - Compass Pathways (NASDAQ:CMPS), Cidara Therapeutics (NASDAQ:CDTX)
- Why Sequans Communications Shares Are Trading Higher By Over 42%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Compass Pathways (NASDAQ:CMPS), Citius Oncology (NASDAQ:CTOR)
- Indaptus Therapeutics raises $2.3 million through convertible notes
- Indaptus Therapeutics Doses First Patient in Phase 1b/2 Combination Study of Decoy20 with PD-1 Checkpoint Inhibitor Tislelizumab
- INDP stock touches 52-week low at $0.31 amid sharp annual decline
- Indaptus Therapeutics Q1 Update: Company Advances Decoy20 Immunotherapy To Fight Cancer, Maxim Group Analyst Reiterates Buy Rating - Indaptus Therapeutics (NASDAQ:INDP)
- EXCLUSIVE: Indaptus Therapeutics Starts Phase 1 Combination Study of Decoy20 With BeiGene's Cancer Drug For Advanced Solid Tumors - Indaptus Therapeutics (NASDAQ:INDP)
일일 변동 비율
2.57 3.15
년간 변동
0.27 13.40
- 이전 종가
- 2.57
- 시가
- 2.57
- Bid
- 2.78
- Ask
- 3.08
- 저가
- 2.57
- 고가
- 3.15
- 볼륨
- 1.768 K
- 일일 변동
- 8.17%
- 월 변동
- -55.80%
- 6개월 변동
- 405.45%
- 년간 변동율
- 127.87%
20 9월, 토요일