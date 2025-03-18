货币 / INDP
INDP: Indaptus Therapeutics Inc
2.42 USD 0.01 (0.41%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日INDP汇率已更改0.41%。当日，交易品种以低点2.26和高点2.42进行交易。
关注Indaptus Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INDP新闻
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.48%
- Indaptus Therapeutics stock falls after mixed clinical trial updates
- Indaptus reports partial response in cancer patient with Decoy20
- Indaptus Posts Narrower Loss in Q2
- Indaptus Therapeutics regains compliance with Nasdaq minimum bid price rule
- Indaptus Therapeutics raises $5.7 million through convertible notes
- Indaptus Therapeutics approves 1-for-28 reverse stock split
- Dow Jumps Over 200 Points; FactSet Research Shares Gain After Q3 Results - Compass Pathways (NASDAQ:CMPS), Cidara Therapeutics (NASDAQ:CDTX)
- Why Sequans Communications Shares Are Trading Higher By Over 42%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Compass Pathways (NASDAQ:CMPS), Citius Oncology (NASDAQ:CTOR)
- Indaptus Therapeutics raises $2.3 million through convertible notes
- Indaptus Therapeutics Doses First Patient in Phase 1b/2 Combination Study of Decoy20 with PD-1 Checkpoint Inhibitor Tislelizumab
- INDP stock touches 52-week low at $0.31 amid sharp annual decline
- Indaptus Therapeutics Q1 Update: Company Advances Decoy20 Immunotherapy To Fight Cancer, Maxim Group Analyst Reiterates Buy Rating - Indaptus Therapeutics (NASDAQ:INDP)
- EXCLUSIVE: Indaptus Therapeutics Starts Phase 1 Combination Study of Decoy20 With BeiGene's Cancer Drug For Advanced Solid Tumors - Indaptus Therapeutics (NASDAQ:INDP)
日范围
2.26 2.42
年范围
0.27 13.40
- 前一天收盘价
- 2.41
- 开盘价
- 2.42
- 卖价
- 2.42
- 买价
- 2.72
- 最低价
- 2.26
- 最高价
- 2.42
- 交易量
- 209
- 日变化
- 0.41%
- 月变化
- -61.53%
- 6个月变化
- 340.00%
- 年变化
- 98.36%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值