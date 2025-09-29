- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
IIPR-PA: Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative
Курс IIPR-PA за сегодня изменился на 0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.73, а максимальная — 24.82.
Следите за динамикой Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IIPR-PA сегодня?
Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative (IIPR-PA) сегодня оценивается на уровне 24.79. Инструмент торгуется в пределах 0.24%, вчерашнее закрытие составило 24.73, а торговый объем достиг 20. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IIPR-PA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative ?
Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative в настоящее время оценивается в 24.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.85% и USD. Отслеживайте движения IIPR-PA на графике в реальном времени.
Как купить акции IIPR-PA?
Вы можете купить акции Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative (IIPR-PA) по текущей цене 24.79. Ордера обычно размещаются около 24.79 или 25.09, тогда как 20 и 0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IIPR-PA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IIPR-PA?
Инвестирование в Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative предполагает учет годового диапазона 23.47 - 25.19 и текущей цены 24.79. Многие сравнивают -0.08% и 0.85% перед размещением ордеров на 24.79 или 25.09. Изучайте ежедневные изменения цены IIPR-PA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC?
Самая высокая цена INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC (IIPR-PA) за последний год составила 25.19. Акции заметно колебались в пределах 23.47 - 25.19, сравнение с 24.73 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC?
Самая низкая цена INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC (IIPR-PA) за год составила 23.47. Сравнение с текущими 24.79 и 23.47 - 25.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IIPR-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IIPR-PA?
В прошлом Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.73 и 0.85% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.73
- Open
- 24.75
- Bid
- 24.79
- Ask
- 25.09
- Low
- 24.73
- High
- 24.82
- Объем
- 20
- Дневное изменение
- 0.24%
- Месячное изменение
- -0.08%
- 6-месячное изменение
- 0.85%
- Годовое изменение
- 0.85%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%