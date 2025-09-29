КотировкиРазделы
IIPR-PA: Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative

24.79 USD 0.06 (0.24%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IIPR-PA за сегодня изменился на 0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.73, а максимальная — 24.82.

Следите за динамикой Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IIPR-PA сегодня?

Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative (IIPR-PA) сегодня оценивается на уровне 24.79. Инструмент торгуется в пределах 0.24%, вчерашнее закрытие составило 24.73, а торговый объем достиг 20. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IIPR-PA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative ?

Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative в настоящее время оценивается в 24.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.85% и USD. Отслеживайте движения IIPR-PA на графике в реальном времени.

Как купить акции IIPR-PA?

Вы можете купить акции Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative (IIPR-PA) по текущей цене 24.79. Ордера обычно размещаются около 24.79 или 25.09, тогда как 20 и 0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IIPR-PA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IIPR-PA?

Инвестирование в Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative предполагает учет годового диапазона 23.47 - 25.19 и текущей цены 24.79. Многие сравнивают -0.08% и 0.85% перед размещением ордеров на 24.79 или 25.09. Изучайте ежедневные изменения цены IIPR-PA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC?

Самая высокая цена INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC (IIPR-PA) за последний год составила 25.19. Акции заметно колебались в пределах 23.47 - 25.19, сравнение с 24.73 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC?

Самая низкая цена INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC (IIPR-PA) за год составила 23.47. Сравнение с текущими 24.79 и 23.47 - 25.19 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IIPR-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IIPR-PA?

В прошлом Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.73 и 0.85% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.73 24.82
Годовой диапазон
23.47 25.19
Предыдущее закрытие
24.73
Open
24.75
Bid
24.79
Ask
25.09
Low
24.73
High
24.82
Объем
20
Дневное изменение
0.24%
Месячное изменение
-0.08%
6-месячное изменение
0.85%
Годовое изменение
0.85%
