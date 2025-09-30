KurseKategorien
IIPR-PA: Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative

24.79 USD 0.06 (0.24%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IIPR-PA hat sich für heute um 0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.73 bis zu einem Hoch von 24.82 gehandelt.

Verfolgen Sie die Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von IIPR-PA heute?

Die Aktie von Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative (IIPR-PA) notiert heute bei 24.79. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.24% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.73 und das Handelsvolumen erreichte 20. Das Live-Chart von IIPR-PA zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie IIPR-PA Dividenden?

Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative wird derzeit mit 24.79 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.85% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IIPR-PA zu verfolgen.

Wie kaufe ich IIPR-PA-Aktien?

Sie können Aktien von Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative (IIPR-PA) zum aktuellen Kurs von 24.79 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.79 oder 25.09 platziert, während 20 und 0.16% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IIPR-PA auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in IIPR-PA-Aktien?

Bei einer Investition in Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative müssen die jährliche Spanne 23.47 - 25.19 und der aktuelle Kurs 24.79 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.08% und 0.85%, bevor sie Orders zu 24.79 oder 25.09 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IIPR-PA.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC?

Der höchste Kurs von INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC (IIPR-PA) im vergangenen Jahr lag bei 25.19. Innerhalb von 23.47 - 25.19 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.73 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC?

Der niedrigste Kurs von INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC (IIPR-PA) im Laufe des Jahres betrug 23.47. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.79 und der Spanne 23.47 - 25.19 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IIPR-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von IIPR-PA statt?

Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.73 und 0.85% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
24.73 24.82
Jahresspanne
23.47 25.19
Vorheriger Schlusskurs
24.73
Eröffnung
24.75
Bid
24.79
Ask
25.09
Tief
24.73
Hoch
24.82
Volumen
20
Tagesänderung
0.24%
Monatsänderung
-0.08%
6-Monatsänderung
0.85%
Jahresänderung
0.85%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4