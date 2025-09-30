- Übersicht
IIPR-PA: Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative
Der Wechselkurs von IIPR-PA hat sich für heute um 0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.73 bis zu einem Hoch von 24.82 gehandelt.
Verfolgen Sie die Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von IIPR-PA heute?
Die Aktie von Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative (IIPR-PA) notiert heute bei 24.79. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.24% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.73 und das Handelsvolumen erreichte 20. Das Live-Chart von IIPR-PA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie IIPR-PA Dividenden?
Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative wird derzeit mit 24.79 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.85% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IIPR-PA zu verfolgen.
Wie kaufe ich IIPR-PA-Aktien?
Sie können Aktien von Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative (IIPR-PA) zum aktuellen Kurs von 24.79 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.79 oder 25.09 platziert, während 20 und 0.16% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IIPR-PA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in IIPR-PA-Aktien?
Bei einer Investition in Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative müssen die jährliche Spanne 23.47 - 25.19 und der aktuelle Kurs 24.79 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.08% und 0.85%, bevor sie Orders zu 24.79 oder 25.09 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IIPR-PA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC?
Der höchste Kurs von INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC (IIPR-PA) im vergangenen Jahr lag bei 25.19. Innerhalb von 23.47 - 25.19 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.73 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC?
Der niedrigste Kurs von INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC (IIPR-PA) im Laufe des Jahres betrug 23.47. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.79 und der Spanne 23.47 - 25.19 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IIPR-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von IIPR-PA statt?
Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.73 und 0.85% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.73
- Eröffnung
- 24.75
- Bid
- 24.79
- Ask
- 25.09
- Tief
- 24.73
- Hoch
- 24.82
- Volumen
- 20
- Tagesänderung
- 0.24%
- Monatsänderung
- -0.08%
- 6-Monatsänderung
- 0.85%
- Jahresänderung
- 0.85%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4