クォートセクション
通貨 / IIPR-PA
株に戻る

IIPR-PA: Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative

24.79 USD 0.06 (0.24%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IIPR-PAの今日の為替レートは、0.24%変化しました。日中、通貨は1あたり24.73の安値と24.82の高値で取引されました。

Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

IIPR-PA株の現在の価格は？

Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative の株価は本日24.79です。0.24%内で取引され、前日の終値は24.73、取引量は20に達しました。IIPR-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative の株は配当を出しますか？

Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative の現在の価格は24.79です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.85%やUSDにも注目します。IIPR-PAの動きはライブチャートで確認できます。

IIPR-PA株を買う方法は？

Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative の株は現在24.79で購入可能です。注文は通常24.79または25.09付近で行われ、20や0.16%が市場の動きを示します。IIPR-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。

IIPR-PA株に投資する方法は？

Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative への投資では、年間の値幅23.47 - 25.19と現在の24.79を考慮します。注文は多くの場合24.79や25.09で行われる前に、-0.08%や0.85%と比較されます。IIPR-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INCの株の最高値は？

INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INCの過去1年の最高値は25.19でした。23.47 - 25.19内で株価は大きく変動し、24.73と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INCの株の最低値は？

INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC(IIPR-PA)の年間最安値は23.47でした。現在の24.79や23.47 - 25.19と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IIPR-PAの動きはライブチャートで確認できます。

IIPR-PAの株式分割はいつ行われましたか？

Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.73、0.85%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
24.73 24.82
1年のレンジ
23.47 25.19
以前の終値
24.73
始値
24.75
買値
24.79
買値
25.09
安値
24.73
高値
24.82
出来高
20
1日の変化
0.24%
1ヶ月の変化
-0.08%
6ヶ月の変化
0.85%
1年の変化
0.85%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待