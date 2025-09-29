- 概要
IIPR-PA: Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative
IIPR-PAの今日の為替レートは、0.24%変化しました。日中、通貨は1あたり24.73の安値と24.82の高値で取引されました。
Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
IIPR-PA株の現在の価格は？
Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative の株価は本日24.79です。0.24%内で取引され、前日の終値は24.73、取引量は20に達しました。IIPR-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative の株は配当を出しますか？
Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative の現在の価格は24.79です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.85%やUSDにも注目します。IIPR-PAの動きはライブチャートで確認できます。
IIPR-PA株を買う方法は？
Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative の株は現在24.79で購入可能です。注文は通常24.79または25.09付近で行われ、20や0.16%が市場の動きを示します。IIPR-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。
IIPR-PA株に投資する方法は？
Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative への投資では、年間の値幅23.47 - 25.19と現在の24.79を考慮します。注文は多くの場合24.79や25.09で行われる前に、-0.08%や0.85%と比較されます。IIPR-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INCの株の最高値は？
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INCの過去1年の最高値は25.19でした。23.47 - 25.19内で株価は大きく変動し、24.73と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INCの株の最低値は？
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC(IIPR-PA)の年間最安値は23.47でした。現在の24.79や23.47 - 25.19と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IIPR-PAの動きはライブチャートで確認できます。
IIPR-PAの株式分割はいつ行われましたか？
Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.73、0.85%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 24.73
- 始値
- 24.75
- 買値
- 24.79
- 買値
- 25.09
- 安値
- 24.73
- 高値
- 24.82
- 出来高
- 20
- 1日の変化
- 0.24%
- 1ヶ月の変化
- -0.08%
- 6ヶ月の変化
- 0.85%
- 1年の変化
- 0.85%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
