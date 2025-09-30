- Visão do mercado
IIPR-PA: Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative
A taxa do IIPR-PA para hoje mudou para 0.24%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.73 e o mais alto foi 24.82.
Veja a dinâmica do par de moedas Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de IIPR-PA hoje?
Hoje Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative (IIPR-PA) está avaliado em 24.79. O instrumento é negociado dentro de 0.24%, o fechamento de ontem foi 24.73, e o volume de negociação atingiu 20. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IIPR-PA em tempo real.
As ações de Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative pagam dividendos?
Atualmente Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative está avaliado em 24.79. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.85% e USD. Monitore os movimentos de IIPR-PA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de IIPR-PA?
Você pode comprar ações de Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative (IIPR-PA) pelo preço atual 24.79. Ordens geralmente são executadas perto de 24.79 ou 25.09, enquanto 20 e 0.16% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IIPR-PA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de IIPR-PA?
Investir em Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative envolve considerar a faixa anual 23.47 - 25.19 e o preço atual 24.79. Muitos comparam -0.08% e 0.85% antes de enviar ordens em 24.79 ou 25.09. Estude as mudanças diárias de preço de IIPR-PA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC?
O maior preço de INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC (IIPR-PA) no último ano foi 25.19. As ações oscilaram bastante dentro de 23.47 - 25.19, e a comparação com 24.73 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC?
O menor preço de INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC (IIPR-PA) no ano foi 23.47. A comparação com o preço atual 24.79 e 23.47 - 25.19 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IIPR-PA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de IIPR-PA?
No passado Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.73 e 0.85% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 24.73
- Open
- 24.75
- Bid
- 24.79
- Ask
- 25.09
- Low
- 24.73
- High
- 24.82
- Volume
- 20
- Mudança diária
- 0.24%
- Mudança mensal
- -0.08%
- Mudança de 6 meses
- 0.85%
- Mudança anual
- 0.85%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4