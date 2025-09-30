CotaçõesSeções
Moedas / IIPR-PA
IIPR-PA: Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative

24.79 USD 0.06 (0.24%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do IIPR-PA para hoje mudou para 0.24%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.73 e o mais alto foi 24.82.

Veja a dinâmica do par de moedas Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
24.73 24.82
Faixa anual
23.47 25.19
Fechamento anterior
24.73
Open
24.75
Bid
24.79
Ask
25.09
Low
24.73
High
24.82
Volume
20
Mudança diária
0.24%
Mudança mensal
-0.08%
Mudança de 6 meses
0.85%
Mudança anual
0.85%
