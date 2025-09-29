- Panorámica
IIPR-PA: Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative
El tipo de cambio de IIPR-PA de hoy ha cambiado un 0.24%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.73, mientras que el máximo ha alcanzado 24.82.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de IIPR-PA hoy?
Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative (IIPR-PA) se evalúa hoy en 24.79. El instrumento se negocia dentro de 0.24%; el cierre de ayer ha sido 24.73 y el volumen comercial ha alcanzado 20. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios IIPR-PA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative ?
Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative se evalúa actualmente en 24.79. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 0.85% y USD. Monitoree los movimientos de IIPR-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de IIPR-PA?
Puede comprar acciones de Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative (IIPR-PA) al precio actual de 24.79. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 24.79 o 25.09, mientras que 20 y 0.16% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de IIPR-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de IIPR-PA?
Invertir en Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative implica tener en cuenta el rango anual 23.47 - 25.19 y el precio actual 24.79. Muchos comparan -0.08% y 0.85% antes de colocar órdenes en 24.79 o 25.09. Estudie los cambios diarios de precios de IIPR-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC?
El precio más alto de INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC (IIPR-PA) en el último año ha sido 25.19. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 23.47 - 25.19, una comparación con 24.73 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC?
El precio más bajo de INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC (IIPR-PA) para el año ha sido 23.47. La comparación con los actuales 24.79 y 23.47 - 25.19 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de IIPR-PA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de IIPR-PA?
En el pasado, Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 24.73 y 0.85% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 24.73
- Open
- 24.75
- Bid
- 24.79
- Ask
- 25.09
- Low
- 24.73
- High
- 24.82
- Volumen
- 20
- Cambio diario
- 0.24%
- Cambio mensual
- -0.08%
- Cambio a 6 meses
- 0.85%
- Cambio anual
- 0.85%
