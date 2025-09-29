IIPR-PA: Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative
今日IIPR-PA汇率已更改0.24%。当日，交易品种以低点24.73和高点24.82进行交易。
关注Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative 动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
IIPR-PA股票今天的价格是多少？
Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative 股票今天的定价为24.79。它在0.24%范围内交易，昨天的收盘价为24.73，交易量达到20。IIPR-PA的实时价格图表显示了这些更新。
Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative 股票是否支付股息？
Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative 目前的价值为24.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.85%和USD。实时查看图表以跟踪IIPR-PA走势。
如何购买IIPR-PA股票？
您可以以24.79的当前价格购买Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative 股票。订单通常设置在24.79或25.09附近，而20和0.16%显示市场活动。立即关注IIPR-PA的实时图表更新。
如何投资IIPR-PA股票？
投资Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative 需要考虑年度范围23.47 - 25.19和当前价格24.79。许多人在以24.79或25.09下订单之前，会比较-0.08%和。实时查看IIPR-PA价格图表，了解每日变化。
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC股票的最高价格是多少？
在过去一年中，INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC的最高价格是25.19。在23.47 - 25.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative 的绩效。
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC股票的最低价格是多少？
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC（IIPR-PA）的最低价格为23.47。将其与当前的24.79和23.47 - 25.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IIPR-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IIPR-PA股票是什么时候拆分的？
Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative 历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.73和0.85%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.73
- 开盘价
- 24.75
- 卖价
- 24.79
- 买价
- 25.09
- 最低价
- 24.73
- 最高价
- 24.82
- 交易量
- 20
- 日变化
- 0.24%
- 月变化
- -0.08%
- 6个月变化
- 0.85%
- 年变化
- 0.85%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值