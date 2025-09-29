IIPR-PA股票今天的价格是多少？ Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative 股票今天的定价为24.79。它在0.24%范围内交易，昨天的收盘价为24.73，交易量达到20。IIPR-PA的实时价格图表显示了这些更新。

Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative 股票是否支付股息？ Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative 目前的价值为24.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.85%和USD。实时查看图表以跟踪IIPR-PA走势。

如何购买IIPR-PA股票？ 您可以以24.79的当前价格购买Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative 股票。订单通常设置在24.79或25.09附近，而20和0.16%显示市场活动。立即关注IIPR-PA的实时图表更新。

如何投资IIPR-PA股票？ 投资Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative 需要考虑年度范围23.47 - 25.19和当前价格24.79。许多人在以24.79或25.09下订单之前，会比较-0.08%和。实时查看IIPR-PA价格图表，了解每日变化。

INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC的最高价格是25.19。在23.47 - 25.19内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative 的绩效。

INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC股票的最低价格是多少？ INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC（IIPR-PA）的最低价格为23.47。将其与当前的24.79和23.47 - 25.19进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IIPR-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。