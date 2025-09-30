- Aperçu
IIPR-PA: Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative
Le taux de change de IIPR-PA a changé de 0.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.73 et à un maximum de 24.82.
Suivez la dynamique Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action IIPR-PA aujourd'hui ?
L'action Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative est cotée à 24.79 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.24%, a clôturé hier à 24.73 et son volume d'échange a atteint 20. Le graphique en temps réel du cours de IIPR-PA présente ces mises à jour.
L'action Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative verse-t-elle des dividendes ?
Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative est actuellement valorisé à 24.79. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.85% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de IIPR-PA.
Comment acheter des actions IIPR-PA ?
Vous pouvez acheter des actions Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative au cours actuel de 24.79. Les ordres sont généralement placés à proximité de 24.79 ou de 25.09, le 20 et le 0.16% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de IIPR-PA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action IIPR-PA ?
Investir dans Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative implique de prendre en compte la fourchette annuelle 23.47 - 25.19 et le prix actuel 24.79. Beaucoup comparent -0.08% et 0.85% avant de passer des ordres à 24.79 ou 25.09. Consultez le graphique du cours de IIPR-PA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC ?
Le cours le plus élevé de INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC l'année dernière était 25.19. Au cours de 23.47 - 25.19, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 24.73 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC ?
Le cours le plus bas de INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC (IIPR-PA) sur l'année a été 23.47. Sa comparaison avec 24.79 et 23.47 - 25.19 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de IIPR-PA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action IIPR-PA a-t-elle été divisée ?
Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 24.73 et 0.85% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 24.73
- Ouverture
- 24.75
- Bid
- 24.79
- Ask
- 25.09
- Plus Bas
- 24.73
- Plus Haut
- 24.82
- Volume
- 20
- Changement quotidien
- 0.24%
- Changement Mensuel
- -0.08%
- Changement à 6 Mois
- 0.85%
- Changement Annuel
- 0.85%
