QuotazioniSezioni
Valute / IIPR-PA
Tornare a Azioni

IIPR-PA: Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative

24.79 USD 0.06 (0.24%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IIPR-PA ha avuto una variazione del 0.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.73 e ad un massimo di 24.82.

Segui le dinamiche di Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni IIPR-PA oggi?

Oggi le azioni Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative sono prezzate a 24.79. Viene scambiato all'interno di 0.24%, la chiusura di ieri è stata 24.73 e il volume degli scambi ha raggiunto 20. Il grafico dei prezzi in tempo reale di IIPR-PA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative pagano dividendi?

Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative è attualmente valutato a 24.79. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.85% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di IIPR-PA.

Come acquistare azioni IIPR-PA?

Puoi acquistare azioni Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative al prezzo attuale di 24.79. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.79 o 25.09, mentre 20 e 0.16% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di IIPR-PA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni IIPR-PA?

Investire in Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative implica considerare l'intervallo annuale 23.47 - 25.19 e il prezzo attuale 24.79. Molti confrontano -0.08% e 0.85% prima di effettuare ordini su 24.79 o 25.09. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di IIPR-PA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC?

Il prezzo massimo di INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC nell'ultimo anno è stato 25.19. All'interno di 23.47 - 25.19, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.73 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC?

Il prezzo più basso di INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC (IIPR-PA) nel corso dell'anno è stato 23.47. Confrontandolo con gli attuali 24.79 e 23.47 - 25.19 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda IIPR-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di IIPR-PA?

Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.73 e 0.85%.

Intervallo Giornaliero
24.73 24.82
Intervallo Annuale
23.47 25.19
Chiusura Precedente
24.73
Apertura
24.75
Bid
24.79
Ask
25.09
Minimo
24.73
Massimo
24.82
Volume
20
Variazione giornaliera
0.24%
Variazione Mensile
-0.08%
Variazione Semestrale
0.85%
Variazione Annuale
0.85%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4