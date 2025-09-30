- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
IIPR-PA: Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative
Il tasso di cambio IIPR-PA ha avuto una variazione del 0.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.73 e ad un massimo di 24.82.
Segui le dinamiche di Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni IIPR-PA oggi?
Oggi le azioni Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative sono prezzate a 24.79. Viene scambiato all'interno di 0.24%, la chiusura di ieri è stata 24.73 e il volume degli scambi ha raggiunto 20. Il grafico dei prezzi in tempo reale di IIPR-PA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative pagano dividendi?
Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative è attualmente valutato a 24.79. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.85% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di IIPR-PA.
Come acquistare azioni IIPR-PA?
Puoi acquistare azioni Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative al prezzo attuale di 24.79. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.79 o 25.09, mentre 20 e 0.16% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di IIPR-PA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni IIPR-PA?
Investire in Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative implica considerare l'intervallo annuale 23.47 - 25.19 e il prezzo attuale 24.79. Molti confrontano -0.08% e 0.85% prima di effettuare ordini su 24.79 o 25.09. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di IIPR-PA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC?
Il prezzo massimo di INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC nell'ultimo anno è stato 25.19. All'interno di 23.47 - 25.19, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.73 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC?
Il prezzo più basso di INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC (IIPR-PA) nel corso dell'anno è stato 23.47. Confrontandolo con gli attuali 24.79 e 23.47 - 25.19 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda IIPR-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di IIPR-PA?
Innovative Industrial Properties Inc 9.00% Series A Cumulative ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.73 e 0.85%.
- Chiusura Precedente
- 24.73
- Apertura
- 24.75
- Bid
- 24.79
- Ask
- 25.09
- Minimo
- 24.73
- Massimo
- 24.82
- Volume
- 20
- Variazione giornaliera
- 0.24%
- Variazione Mensile
- -0.08%
- Variazione Semestrale
- 0.85%
- Variazione Annuale
- 0.85%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4