GL: Globe Life Inc
140.98 USD 1.56 (1.09%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GL за сегодня изменился на -1.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 140.44, а максимальная — 142.50.
Следите за динамикой Globe Life Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GL
Дневной диапазон
140.44 142.50
Годовой диапазон
100.27 144.00
- Предыдущее закрытие
- 142.54
- Open
- 141.51
- Bid
- 140.98
- Ask
- 141.28
- Low
- 140.44
- High
- 142.50
- Объем
- 1.001 K
- Дневное изменение
- -1.09%
- Месячное изменение
- 1.24%
- 6-месячное изменение
- 7.54%
- Годовое изменение
- 33.78%
