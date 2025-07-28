CotationsSections
145.47 USD 1.88 (1.31%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GL a changé de 1.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 142.67 et à un maximum de 146.18.

Suivez la dynamique Globe Life Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
142.67 146.18
Range Annuel
100.27 146.18
Clôture Précédente
143.59
Ouverture
143.29
Bid
145.47
Ask
145.77
Plus Bas
142.67
Plus Haut
146.18
Volume
883
Changement quotidien
1.31%
Changement Mensuel
4.47%
Changement à 6 Mois
10.96%
Changement Annuel
38.04%
