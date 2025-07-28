Dövizler / GL
GL: Globe Life Inc
145.47 USD 1.88 (1.31%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GL fiyatı bugün 1.31% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 142.67 ve Yüksek fiyatı olarak 146.18 aralığında işlem gördü.
Globe Life Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
GL haberleri
Günlük aralık
142.67 146.18
Yıllık aralık
100.27 146.18
- Önceki kapanış
- 143.59
- Açılış
- 143.29
- Satış
- 145.47
- Alış
- 145.77
- Düşük
- 142.67
- Yüksek
- 146.18
- Hacim
- 883
- Günlük değişim
- 1.31%
- Aylık değişim
- 4.47%
- 6 aylık değişim
- 10.96%
- Yıllık değişim
- 38.04%
21 Eylül, Pazar