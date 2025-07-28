FiyatlarBölümler
GL: Globe Life Inc

145.47 USD 1.88 (1.31%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GL fiyatı bugün 1.31% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 142.67 ve Yüksek fiyatı olarak 146.18 aralığında işlem gördü.

Globe Life Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

GL haberleri

Günlük aralık
142.67 146.18
Yıllık aralık
100.27 146.18
Önceki kapanış
143.59
Açılış
143.29
Satış
145.47
Alış
145.77
Düşük
142.67
Yüksek
146.18
Hacim
883
Günlük değişim
1.31%
Aylık değişim
4.47%
6 aylık değişim
10.96%
Yıllık değişim
38.04%
21 Eylül, Pazar