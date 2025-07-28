통화 / GL
GL: Globe Life Inc
145.47 USD 1.88 (1.31%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GL 환율이 오늘 1.31%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 142.67이고 고가는 146.18이었습니다.
Globe Life Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
GL News
- Globe Life Is Trading at a Discount: Time to Load Up or Hold Off?
- 글로브 라이프, 주당 144.07달러로 사상 최고치 기록
- Globe Life stock hits all-time high at 144.07 USD
- Opportunities In The Insurance Sector (Part 2): Globe Life Baby Bond (NYSE:GL.PR.D)
- Globe Life: A Buy Even After Recent Outperformance (NYSE:GL)
- Zacks Industry Outlook Highlights Aflac, Trupanion and Globe Life
- 3 Accident & Health Insurance Stocks to Watch Amid Pricing Pressure
- Why Is Globe Life (GL) Up 6.2% Since Last Earnings Report?
- GL Outperforms Industry, Trades Above 50-Day SMA: What's Next?
- Unum to Benefit From Growing Premium Amid Rising Expenses
- Here's Why Globe Life (GL) is a Strong Momentum Stock
- Globe Life announces dual listing on new NYSE Texas exchange
- Globe Life declares quarterly dividend of $0.2700 per share
- Polar Capital Global Financials Trust reveals top holdings as of July 31
- Morgan Stanley upgrades Globe Life stock rating to Overweight on SEC, DOJ case closure
- BMO Capital raises Globe Life stock price target to $149 on FCF conversion
- Why Globe Life Stock Rocketed Almost 7% Higher Today
- Globe Life stock surges as U.S. Attorney closes investigation
- TD Cowen reaffirms Buy rating on Globe Life stock as DoJ ends inquiry
- Why Globe Life (GL) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Globe Life price target raised to $160 from $155 at KBW as DOJ closes probe
- US DOJ closes investigation into Globe Life’s sales practices
- Globe Life Posts 10% EPS Gain in Q2
- BMO Capital initiates Horace Mann Educators stock with Outperform rating
일일 변동 비율
142.67 146.18
년간 변동
100.27 146.18
- 이전 종가
- 143.59
- 시가
- 143.29
- Bid
- 145.47
- Ask
- 145.77
- 저가
- 142.67
- 고가
- 146.18
- 볼륨
- 883
- 일일 변동
- 1.31%
- 월 변동
- 4.47%
- 6개월 변동
- 10.96%
- 년간 변동율
- 38.04%
