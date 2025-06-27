Валюты / FTXL
FTXL: First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
110.87 USD 0.09 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FTXL за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 110.87, а максимальная — 110.87.
Следите за динамикой First Trust Nasdaq Semiconductor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FTXL
Дневной диапазон
110.87 110.87
Годовой диапазон
59.97 112.26
- Предыдущее закрытие
- 110.96
- Open
- 110.87
- Bid
- 110.87
- Ask
- 111.17
- Low
- 110.87
- High
- 110.87
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.08%
- Месячное изменение
- 14.65%
- 6-месячное изменение
- 48.12%
- Годовое изменение
- 18.97%
24 сентября, среда
14:00
USD
- Акт.
- 0.800 млн
- Прог.
- 0.692 млн
- Пред.
- 0.664 млн
14:00
USD
- Акт.
- 20.5%
- Прог.
- 7.9%
- Пред.
- -1.8%
14:30
USD
- Акт.
- -0.607 млн
- Прог.
- -2.631 млн
- Пред.
- -9.285 млн
14:30
USD
- Акт.
- 0.177 млн
- Прог.
- -0.329 млн
- Пред.
- -0.296 млн
17:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 3.724%