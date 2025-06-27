КотировкиРазделы
Валюты / FTXL
FTXL: First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

110.87 USD 0.09 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FTXL за сегодня изменился на -0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 110.87, а максимальная — 110.87.

Следите за динамикой First Trust Nasdaq Semiconductor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
110.87 110.87
Годовой диапазон
59.97 112.26
Предыдущее закрытие
110.96
Open
110.87
Bid
110.87
Ask
111.17
Low
110.87
High
110.87
Объем
1
Дневное изменение
-0.08%
Месячное изменение
14.65%
6-месячное изменение
48.12%
Годовое изменение
18.97%
24 сентября, среда
14:00
USD
Продажи нового жилья
Акт.
0.800 млн
Прог.
0.692 млн
Пред.
0.664 млн
14:00
USD
Продажи нового жилья м/м
Акт.
20.5%
Прог.
7.9%
Пред.
-1.8%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
-0.607 млн
Прог.
-2.631 млн
Пред.
-9.285 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
0.177 млн
Прог.
-0.329 млн
Пред.
-0.296 млн
17:00
USD
Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.724%