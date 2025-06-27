货币 / FTXL
FTXL: First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
110.87 USD 0.09 (0.08%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FTXL汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点110.87和高点110.87进行交易。
关注First Trust Nasdaq Semiconductor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
110.87 110.87
年范围
59.97 112.26
- 前一天收盘价
- 110.96
- 开盘价
- 110.87
- 卖价
- 110.87
- 买价
- 111.17
- 最低价
- 110.87
- 最高价
- 110.87
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.08%
- 月变化
- 14.65%
- 6个月变化
- 48.12%
- 年变化
- 18.97%
