FTXL: First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

110.96 USD 0.59 (0.53%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FTXL fiyatı bugün -0.53% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 110.89 ve Yüksek fiyatı olarak 112.26 aralığında işlem gördü.

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

FTXL haberleri

Günlük aralık
110.89 112.26
Yıllık aralık
59.97 112.26
Önceki kapanış
111.55
Açılış
112.26
Satış
110.96
Alış
111.26
Düşük
110.89
Yüksek
112.26
Hacim
22
Günlük değişim
-0.53%
Aylık değişim
14.75%
6 aylık değişim
48.24%
Yıllık değişim
19.07%
24 Eylül, Çarşamba
14:00
USD
Yeni Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
0.692 M
Önceki
0.652 M
14:00
USD
Yeni Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
7.9%
Önceki
-0.6%
14:30
USD
ÇED Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
Beklenti
-2.631 M
Önceki
-9.285 M
14:30
USD
ÇED Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
Beklenti
-0.329 M
Önceki
-0.296 M
17:00
USD
5 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.724%