Dövizler / FTXL
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
FTXL: First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
110.96 USD 0.59 (0.53%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FTXL fiyatı bugün -0.53% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 110.89 ve Yüksek fiyatı olarak 112.26 aralığında işlem gördü.
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FTXL haberleri
- Here's Why Semiconductor ETFs Are Hitting 52-Week Highs
- Should You Invest in the First Trust NASDAQ Semiconductor ETF (FTXL)?
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- Homebuilders Vs. Semiconductors
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- The Semiconductor Investment Landscape: Demand Will Grow, But Cycles Define The Game (SMH)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- Stay Long Tech And Growth
- Semiconductor Industry Updates: Hyperscalers Go Vertical And Policy Clouds Linger
- 3 Things – Macro Thoughts
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- Tech Spending Intent Momentum Slows Amid Policy Volatility – Tech Demand Indicator Q2 2025
- Is First Trust NASDAQ Semiconductor ETF (FTXL) a Strong ETF Right Now?
- Tech Sector Overbought For 46 Trading Days And Counting
- Q2 2025 Earnings Preview: Modest Growth Expected Amidst Economic Crosswinds
- A Decade Of Change: How Tech Evolved In The Last 5 Years And Bold Bets For The Next 5
- U.S. Tariffs: The End Of The 90-Day Reprieve
- Technology Sector: Looking At The Last 5 Quarters' 'Upside Surprise' Factor
- Everything You Need To Know As We Near The End Of The U.S. 90-Day Tariff Pause
- July 2025 Perspective
- Chart Of The Day: Big Tech Is So Back - Again
- Whispers Of Cuts, Roars Of Chips
Günlük aralık
110.89 112.26
Yıllık aralık
59.97 112.26
- Önceki kapanış
- 111.55
- Açılış
- 112.26
- Satış
- 110.96
- Alış
- 111.26
- Düşük
- 110.89
- Yüksek
- 112.26
- Hacim
- 22
- Günlük değişim
- -0.53%
- Aylık değişim
- 14.75%
- 6 aylık değişim
- 48.24%
- Yıllık değişim
- 19.07%
24 Eylül, Çarşamba
14:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 0.692 M
- Önceki
- 0.652 M
14:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 7.9%
- Önceki
- -0.6%
14:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -2.631 M
- Önceki
- -9.285 M
14:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -0.329 M
- Önceki
- -0.296 M
17:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.724%