FTXL: First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

110.87 USD 0.09 (0.08%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de FTXL de hoy ha cambiado un -0.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 110.87, mientras que el máximo ha alcanzado 110.87.

Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust Nasdaq Semiconductor ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
110.87 110.87
Rango anual
59.97 112.26
Cierres anteriores
110.96
Open
110.87
Bid
110.87
Ask
111.17
Low
110.87
High
110.87
Volumen
1
Cambio diario
-0.08%
Cambio mensual
14.65%
Cambio a 6 meses
48.12%
Cambio anual
18.97%
24 septiembre, miércoles
14:00
USD
Ventas de Viviendas Nuevas
Act.
0.800 M
Pronós.
0.692 M
Prev.
0.664 M
14:00
USD
Ventas de Viviendas Nuevas m/m
Act.
20.5%
Pronós.
7.9%
Prev.
-1.8%
14:30
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo
Act.
-0.607 M
Pronós.
-2.631 M
Prev.
-9.285 M
14:30
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo en Cushing
Act.
0.177 M
Pronós.
-0.329 M
Prev.
-0.296 M
17:00
USD
Subasta de Obligaciones del Estado a 5 Años
Act.
Pronós.
Prev.
3.724%