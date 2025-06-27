Divisas / FTXL
FTXL: First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
110.87 USD 0.09 (0.08%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FTXL de hoy ha cambiado un -0.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 110.87, mientras que el máximo ha alcanzado 110.87.
Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust Nasdaq Semiconductor ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
FTXL News
Rango diario
110.87 110.87
Rango anual
59.97 112.26
- Cierres anteriores
- 110.96
- Open
- 110.87
- Bid
- 110.87
- Ask
- 111.17
- Low
- 110.87
- High
- 110.87
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- -0.08%
- Cambio mensual
- 14.65%
- Cambio a 6 meses
- 48.12%
- Cambio anual
- 18.97%
24 septiembre, miércoles
14:00
USD
- Act.
- 0.800 M
- Pronós.
- 0.692 M
- Prev.
- 0.664 M
14:00
USD
- Act.
- 20.5%
- Pronós.
- 7.9%
- Prev.
- -1.8%
14:30
USD
- Act.
- -0.607 M
- Pronós.
- -2.631 M
- Prev.
- -9.285 M
14:30
USD
- Act.
- 0.177 M
- Pronós.
- -0.329 M
- Prev.
- -0.296 M
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 3.724%