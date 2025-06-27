Währungen / FTXL
FTXL: First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
110.87 USD 0.09 (0.08%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FTXL hat sich für heute um -0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 110.87 bis zu einem Hoch von 110.87 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust Nasdaq Semiconductor ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FTXL News
Tagesspanne
110.87 110.87
Jahresspanne
59.97 112.26
- Vorheriger Schlusskurs
- 110.96
- Eröffnung
- 110.87
- Bid
- 110.87
- Ask
- 111.17
- Tief
- 110.87
- Hoch
- 110.87
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -0.08%
- Monatsänderung
- 14.65%
- 6-Monatsänderung
- 48.12%
- Jahresänderung
- 18.97%
24 September, Mittwoch
14:00
USD
- Akt
- 0.800 M
- Erw
- 0.692 M
- Vorh
- 0.664 M
14:00
USD
- Akt
- 20.5%
- Erw
- 7.9%
- Vorh
- -1.8%
14:30
USD
- Akt
- -0.607 M
- Erw
- -2.631 M
- Vorh
- -9.285 M
14:30
USD
- Akt
- 0.177 M
- Erw
- -0.329 M
- Vorh
- -0.296 M
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.724%