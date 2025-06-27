KurseKategorien
Währungen / FTXL
Zurück zum Aktien

FTXL: First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

110.87 USD 0.09 (0.08%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FTXL hat sich für heute um -0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 110.87 bis zu einem Hoch von 110.87 gehandelt.

Verfolgen Sie die First Trust Nasdaq Semiconductor ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FTXL News

Tagesspanne
110.87 110.87
Jahresspanne
59.97 112.26
Vorheriger Schlusskurs
110.96
Eröffnung
110.87
Bid
110.87
Ask
111.17
Tief
110.87
Hoch
110.87
Volumen
1
Tagesänderung
-0.08%
Monatsänderung
14.65%
6-Monatsänderung
48.12%
Jahresänderung
18.97%
24 September, Mittwoch
14:00
USD
Verkäufe von Neubauten
Akt
0.800 M
Erw
0.692 M
Vorh
0.664 M
14:00
USD
Verkäufe von Neubauten m/m
Akt
20.5%
Erw
7.9%
Vorh
-1.8%
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermenge
Akt
-0.607 M
Erw
-2.631 M
Vorh
-9.285 M
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermengen in Cushing, Oklahoma
Akt
0.177 M
Erw
-0.329 M
Vorh
-0.296 M
17:00
USD
5-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
3.724%