FTXL: First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

110.87 USD 0.09 (0.08%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FTXL a changé de -0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 110.87 et à un maximum de 110.87.

Suivez la dynamique First Trust Nasdaq Semiconductor ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
110.87 110.87
Range Annuel
59.97 112.26
Clôture Précédente
110.96
Ouverture
110.87
Bid
110.87
Ask
111.17
Plus Bas
110.87
Plus Haut
110.87
Volume
1
Changement quotidien
-0.08%
Changement Mensuel
14.65%
Changement à 6 Mois
48.12%
Changement Annuel
18.97%
24 septembre, mercredi
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs
Act
0.800 M
Fcst
0.692 M
Prev
0.664 M
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs m/m
Act
20.5%
Fcst
7.9%
Prev
-1.8%
14:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
-0.607 M
Fcst
-2.631 M
Prev
-9.285 M
14:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
0.177 M
Fcst
-0.329 M
Prev
-0.296 M
17:00
USD
Vente des enchères de billets de banque de 5 ans
Act
Fcst
Prev
3.724%