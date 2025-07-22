КотировкиРазделы
EQH: Equitable Holdings Inc

52.80 USD 0.50 (0.94%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EQH за сегодня изменился на -0.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.52, а максимальная — 53.51.

Дневной диапазон
52.52 53.51
Годовой диапазон
40.81 56.57
Предыдущее закрытие
53.30
Open
53.51
Bid
52.80
Ask
53.10
Low
52.52
High
53.51
Объем
4.681 K
Дневное изменение
-0.94%
Месячное изменение
0.53%
6-месячное изменение
1.46%
Годовое изменение
26.38%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.