Валюты / EQH
EQH: Equitable Holdings Inc
52.80 USD 0.50 (0.94%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EQH за сегодня изменился на -0.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.52, а максимальная — 53.51.
Следите за динамикой Equitable Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости EQH
Дневной диапазон
52.52 53.51
Годовой диапазон
40.81 56.57
- Предыдущее закрытие
- 53.30
- Open
- 53.51
- Bid
- 52.80
- Ask
- 53.10
- Low
- 52.52
- High
- 53.51
- Объем
- 4.681 K
- Дневное изменение
- -0.94%
- Месячное изменение
- 0.53%
- 6-месячное изменение
- 1.46%
- Годовое изменение
- 26.38%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.