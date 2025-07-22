Dövizler / EQH
EQH: Equitable Holdings Inc
54.23 USD 0.16 (0.29%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
EQH fiyatı bugün -0.29% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 54.00 ve Yüksek fiyatı olarak 54.72 aralığında işlem gördü.
Equitable Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
54.00 54.72
Yıllık aralık
40.81 56.57
- Önceki kapanış
- 54.39
- Açılış
- 54.51
- Satış
- 54.23
- Alış
- 54.53
- Düşük
- 54.00
- Yüksek
- 54.72
- Hacim
- 6.141 K
- Günlük değişim
- -0.29%
- Aylık değişim
- 3.26%
- 6 aylık değişim
- 4.21%
- Yıllık değişim
- 29.80%
21 Eylül, Pazar