QuotazioniSezioni
Valute / EQH
Tornare a Azioni

EQH: Equitable Holdings Inc

54.23 USD 0.16 (0.29%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EQH ha avuto una variazione del -0.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 54.00 e ad un massimo di 54.72.

Segui le dinamiche di Equitable Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EQH News

Intervallo Giornaliero
54.00 54.72
Intervallo Annuale
40.81 56.57
Chiusura Precedente
54.39
Apertura
54.51
Bid
54.23
Ask
54.53
Minimo
54.00
Massimo
54.72
Volume
6.141 K
Variazione giornaliera
-0.29%
Variazione Mensile
3.26%
Variazione Semestrale
4.21%
Variazione Annuale
29.80%
20 settembre, sabato