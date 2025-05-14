- Обзор рынка
ENFR: Alerian Energy Infrastructure ETF
Курс ENFR за сегодня изменился на -0.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.20, а максимальная — 32.64.
Следите за динамикой Alerian Energy Infrastructure ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ENFR сегодня?
Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) сегодня оценивается на уровне 32.37. Инструмент торгуется в пределах -0.95%, вчерашнее закрытие составило 32.68, а торговый объем достиг 107. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ENFR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Alerian Energy Infrastructure ETF?
Alerian Energy Infrastructure ETF в настоящее время оценивается в 32.37. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.98% и USD. Отслеживайте движения ENFR на графике в реальном времени.
Как купить акции ENFR?
Вы можете купить акции Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) по текущей цене 32.37. Ордера обычно размещаются около 32.37 или 32.67, тогда как 107 и -0.83% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ENFR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ENFR?
Инвестирование в Alerian Energy Infrastructure ETF предполагает учет годового диапазона 27.38 - 34.28 и текущей цены 32.37. Многие сравнивают 1.09% и -0.80% перед размещением ордеров на 32.37 или 32.67. Изучайте ежедневные изменения цены ENFR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Alerian Energy Infrastructure ETF?
Самая высокая цена Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) за последний год составила 34.28. Акции заметно колебались в пределах 27.38 - 34.28, сравнение с 32.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Alerian Energy Infrastructure ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Alerian Energy Infrastructure ETF?
Самая низкая цена Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) за год составила 27.38. Сравнение с текущими 32.37 и 27.38 - 34.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ENFR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ENFR?
В прошлом Alerian Energy Infrastructure ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.68 и 13.98% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.68
- Open
- 32.64
- Bid
- 32.37
- Ask
- 32.67
- Low
- 32.20
- High
- 32.64
- Объем
- 107
- Дневное изменение
- -0.95%
- Месячное изменение
- 1.09%
- 6-месячное изменение
- -0.80%
- Годовое изменение
- 13.98%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8