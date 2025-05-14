КотировкиРазделы
ENFR: Alerian Energy Infrastructure ETF

32.37 USD 0.31 (0.95%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ENFR за сегодня изменился на -0.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.20, а максимальная — 32.64.

Следите за динамикой Alerian Energy Infrastructure ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ENFR сегодня?

Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) сегодня оценивается на уровне 32.37. Инструмент торгуется в пределах -0.95%, вчерашнее закрытие составило 32.68, а торговый объем достиг 107. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ENFR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Alerian Energy Infrastructure ETF?

Alerian Energy Infrastructure ETF в настоящее время оценивается в 32.37. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.98% и USD. Отслеживайте движения ENFR на графике в реальном времени.

Как купить акции ENFR?

Вы можете купить акции Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) по текущей цене 32.37. Ордера обычно размещаются около 32.37 или 32.67, тогда как 107 и -0.83% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ENFR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ENFR?

Инвестирование в Alerian Energy Infrastructure ETF предполагает учет годового диапазона 27.38 - 34.28 и текущей цены 32.37. Многие сравнивают 1.09% и -0.80% перед размещением ордеров на 32.37 или 32.67. Изучайте ежедневные изменения цены ENFR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Alerian Energy Infrastructure ETF?

Самая высокая цена Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) за последний год составила 34.28. Акции заметно колебались в пределах 27.38 - 34.28, сравнение с 32.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Alerian Energy Infrastructure ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Alerian Energy Infrastructure ETF?

Самая низкая цена Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) за год составила 27.38. Сравнение с текущими 32.37 и 27.38 - 34.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ENFR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ENFR?

В прошлом Alerian Energy Infrastructure ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.68 и 13.98% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
32.20 32.64
Годовой диапазон
27.38 34.28
Предыдущее закрытие
32.68
Open
32.64
Bid
32.37
Ask
32.67
Low
32.20
High
32.64
Объем
107
Дневное изменение
-0.95%
Месячное изменение
1.09%
6-месячное изменение
-0.80%
Годовое изменение
13.98%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8