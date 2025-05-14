- Panorámica
ENFR: Alerian Energy Infrastructure ETF
El tipo de cambio de ENFR de hoy ha cambiado un -0.09%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 32.22, mientras que el máximo ha alcanzado 32.34.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Alerian Energy Infrastructure ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ENFR News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de ENFR hoy?
Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) se evalúa hoy en 32.34. El instrumento se negocia dentro de -0.09%; el cierre de ayer ha sido 32.37 y el volumen comercial ha alcanzado 26. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios ENFR en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Alerian Energy Infrastructure ETF?
Alerian Energy Infrastructure ETF se evalúa actualmente en 32.34. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 13.87% y USD. Monitoree los movimientos de ENFR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de ENFR?
Puede comprar acciones de Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) al precio actual de 32.34. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 32.34 o 32.64, mientras que 26 y 0.37% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de ENFR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de ENFR?
Invertir en Alerian Energy Infrastructure ETF implica tener en cuenta el rango anual 27.38 - 34.28 y el precio actual 32.34. Muchos comparan 1.00% y -0.89% antes de colocar órdenes en 32.34 o 32.64. Estudie los cambios diarios de precios de ENFR en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Alerian Energy Infrastructure ETF?
El precio más alto de Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) en el último año ha sido 34.28. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 27.38 - 34.28, una comparación con 32.37 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Alerian Energy Infrastructure ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Alerian Energy Infrastructure ETF?
El precio más bajo de Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) para el año ha sido 27.38. La comparación con los actuales 32.34 y 27.38 - 34.28 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de ENFR en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de ENFR?
En el pasado, Alerian Energy Infrastructure ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 32.37 y 13.87% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 32.37
- Open
- 32.22
- Bid
- 32.34
- Ask
- 32.64
- Low
- 32.22
- High
- 32.34
- Volumen
- 26
- Cambio diario
- -0.09%
- Cambio mensual
- 1.00%
- Cambio a 6 meses
- -0.89%
- Cambio anual
- 13.87%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8