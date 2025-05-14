ENFR: Alerian Energy Infrastructure ETF
今日ENFR汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点32.22和高点32.34进行交易。
关注Alerian Energy Infrastructure ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ENFR新闻
常见问题解答
ENFR股票今天的价格是多少？
Alerian Energy Infrastructure ETF股票今天的定价为32.34。它在-0.09%范围内交易，昨天的收盘价为32.37，交易量达到26。ENFR的实时价格图表显示了这些更新。
Alerian Energy Infrastructure ETF股票是否支付股息？
Alerian Energy Infrastructure ETF目前的价值为32.34。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.87%和USD。实时查看图表以跟踪ENFR走势。
如何购买ENFR股票？
您可以以32.34的当前价格购买Alerian Energy Infrastructure ETF股票。订单通常设置在32.34或32.64附近，而26和0.37%显示市场活动。立即关注ENFR的实时图表更新。
如何投资ENFR股票？
投资Alerian Energy Infrastructure ETF需要考虑年度范围27.38 - 34.28和当前价格32.34。许多人在以32.34或32.64下订单之前，会比较1.00%和。实时查看ENFR价格图表，了解每日变化。
Alerian Energy Infrastructure ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Alerian Energy Infrastructure ETF的最高价格是34.28。在27.38 - 34.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Alerian Energy Infrastructure ETF的绩效。
Alerian Energy Infrastructure ETF股票的最低价格是多少？
Alerian Energy Infrastructure ETF（ENFR）的最低价格为27.38。将其与当前的32.34和27.38 - 34.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ENFR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ENFR股票是什么时候拆分的？
Alerian Energy Infrastructure ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.37和13.87%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.37
- 开盘价
- 32.22
- 卖价
- 32.34
- 买价
- 32.64
- 最低价
- 32.22
- 最高价
- 32.34
- 交易量
- 26
- 日变化
- -0.09%
- 月变化
- 1.00%
- 6个月变化
- -0.89%
- 年变化
- 13.87%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8