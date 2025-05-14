报价部分
ENFR: Alerian Energy Infrastructure ETF

32.34 USD 0.03 (0.09%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日ENFR汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点32.22和高点32.34进行交易。

关注Alerian Energy Infrastructure ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

ENFR股票今天的价格是多少？

Alerian Energy Infrastructure ETF股票今天的定价为32.34。它在-0.09%范围内交易，昨天的收盘价为32.37，交易量达到26。ENFR的实时价格图表显示了这些更新。

Alerian Energy Infrastructure ETF股票是否支付股息？

Alerian Energy Infrastructure ETF目前的价值为32.34。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.87%和USD。实时查看图表以跟踪ENFR走势。

如何购买ENFR股票？

您可以以32.34的当前价格购买Alerian Energy Infrastructure ETF股票。订单通常设置在32.34或32.64附近，而26和0.37%显示市场活动。立即关注ENFR的实时图表更新。

如何投资ENFR股票？

投资Alerian Energy Infrastructure ETF需要考虑年度范围27.38 - 34.28和当前价格32.34。许多人在以32.34或32.64下订单之前，会比较1.00%和。实时查看ENFR价格图表，了解每日变化。

Alerian Energy Infrastructure ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Alerian Energy Infrastructure ETF的最高价格是34.28。在27.38 - 34.28内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Alerian Energy Infrastructure ETF的绩效。

Alerian Energy Infrastructure ETF股票的最低价格是多少？

Alerian Energy Infrastructure ETF（ENFR）的最低价格为27.38。将其与当前的32.34和27.38 - 34.28进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ENFR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ENFR股票是什么时候拆分的？

Alerian Energy Infrastructure ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.37和13.87%中可见。

日范围
32.22 32.34
年范围
27.38 34.28
前一天收盘价
32.37
开盘价
32.22
卖价
32.34
买价
32.64
最低价
32.22
最高价
32.34
交易量
26
日变化
-0.09%
月变化
1.00%
6个月变化
-0.89%
年变化
13.87%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8