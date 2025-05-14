クォートセクション
ENFR: Alerian Energy Infrastructure ETF

32.34 USD 0.03 (0.09%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ENFRの今日の為替レートは、-0.09%変化しました。日中、通貨は1あたり32.22の安値と32.34の高値で取引されました。

Alerian Energy Infrastructure ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

ENFR株の現在の価格は？

Alerian Energy Infrastructure ETFの株価は本日32.34です。-0.09%内で取引され、前日の終値は32.37、取引量は26に達しました。ENFRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Alerian Energy Infrastructure ETFの株は配当を出しますか？

Alerian Energy Infrastructure ETFの現在の価格は32.34です。配当方針は会社によりますが、投資家は13.87%やUSDにも注目します。ENFRの動きはライブチャートで確認できます。

ENFR株を買う方法は？

Alerian Energy Infrastructure ETFの株は現在32.34で購入可能です。注文は通常32.34または32.64付近で行われ、26や0.37%が市場の動きを示します。ENFRの最新情報はライブチャートで確認できます。

ENFR株に投資する方法は？

Alerian Energy Infrastructure ETFへの投資では、年間の値幅27.38 - 34.28と現在の32.34を考慮します。注文は多くの場合32.34や32.64で行われる前に、1.00%や-0.89%と比較されます。ENFRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Alerian Energy Infrastructure ETFの株の最高値は？

Alerian Energy Infrastructure ETFの過去1年の最高値は34.28でした。27.38 - 34.28内で株価は大きく変動し、32.37と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Alerian Energy Infrastructure ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Alerian Energy Infrastructure ETFの株の最低値は？

Alerian Energy Infrastructure ETF(ENFR)の年間最安値は27.38でした。現在の32.34や27.38 - 34.28と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ENFRの動きはライブチャートで確認できます。

ENFRの株式分割はいつ行われましたか？

Alerian Energy Infrastructure ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、32.37、13.87%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
32.22 32.34
1年のレンジ
27.38 34.28
以前の終値
32.37
始値
32.22
買値
32.34
買値
32.64
安値
32.22
高値
32.34
出来高
26
1日の変化
-0.09%
1ヶ月の変化
1.00%
6ヶ月の変化
-0.89%
1年の変化
13.87%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8