ENFR: Alerian Energy Infrastructure ETF

32.37 USD 0.31 (0.95%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ENFR a changé de -0.95% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 32.20 et à un maximum de 32.64.

Suivez la dynamique Alerian Energy Infrastructure ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

ENFR Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action ENFR aujourd'hui ?

L'action Alerian Energy Infrastructure ETF est cotée à 32.37 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.95%, a clôturé hier à 32.68 et son volume d'échange a atteint 107. Le graphique en temps réel du cours de ENFR présente ces mises à jour.

L'action Alerian Energy Infrastructure ETF verse-t-elle des dividendes ?

Alerian Energy Infrastructure ETF est actuellement valorisé à 32.37. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 13.98% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ENFR.

Comment acheter des actions ENFR ?

Vous pouvez acheter des actions Alerian Energy Infrastructure ETF au cours actuel de 32.37. Les ordres sont généralement placés à proximité de 32.37 ou de 32.67, le 107 et le -0.83% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ENFR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action ENFR ?

Investir dans Alerian Energy Infrastructure ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 27.38 - 34.28 et le prix actuel 32.37. Beaucoup comparent 1.09% et -0.80% avant de passer des ordres à 32.37 ou 32.67. Consultez le graphique du cours de ENFR en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Alerian Energy Infrastructure ETF ?

Le cours le plus élevé de Alerian Energy Infrastructure ETF l'année dernière était 34.28. Au cours de 27.38 - 34.28, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 32.68 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Alerian Energy Infrastructure ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Alerian Energy Infrastructure ETF ?

Le cours le plus bas de Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) sur l'année a été 27.38. Sa comparaison avec 32.37 et 27.38 - 34.28 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ENFR sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action ENFR a-t-elle été divisée ?

Alerian Energy Infrastructure ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 32.68 et 13.98% après les opérations sur titres.

Range quotidien
32.20 32.64
Range Annuel
27.38 34.28
Clôture Précédente
32.68
Ouverture
32.64
Bid
32.37
Ask
32.67
Plus Bas
32.20
Plus Haut
32.64
Volume
107
Changement quotidien
-0.95%
Changement Mensuel
1.09%
Changement à 6 Mois
-0.80%
Changement Annuel
13.98%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8