ENFR: Alerian Energy Infrastructure ETF
Der Wechselkurs von ENFR hat sich für heute um -0.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.22 bis zu einem Hoch von 32.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die Alerian Energy Infrastructure ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ENFR News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ENFR heute?
Die Aktie von Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) notiert heute bei 32.36. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.03% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 32.37 und das Handelsvolumen erreichte 88. Das Live-Chart von ENFR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ENFR Dividenden?
Alerian Energy Infrastructure ETF wird derzeit mit 32.36 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 13.94% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ENFR zu verfolgen.
Wie kaufe ich ENFR-Aktien?
Sie können Aktien von Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) zum aktuellen Kurs von 32.36 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 32.36 oder 32.66 platziert, während 88 und 0.37% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ENFR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ENFR-Aktien?
Bei einer Investition in Alerian Energy Infrastructure ETF müssen die jährliche Spanne 27.38 - 34.28 und der aktuelle Kurs 32.36 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.06% und -0.83%, bevor sie Orders zu 32.36 oder 32.66 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ENFR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Alerian Energy Infrastructure ETF?
Der höchste Kurs von Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) im vergangenen Jahr lag bei 34.28. Innerhalb von 27.38 - 34.28 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 32.37 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Alerian Energy Infrastructure ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Alerian Energy Infrastructure ETF?
Der niedrigste Kurs von Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) im Laufe des Jahres betrug 27.38. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 32.36 und der Spanne 27.38 - 34.28 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ENFR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ENFR statt?
Alerian Energy Infrastructure ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 32.37 und 13.94% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 32.37
- Eröffnung
- 32.24
- Bid
- 32.36
- Ask
- 32.66
- Tief
- 32.22
- Hoch
- 32.41
- Volumen
- 88
- Tagesänderung
- -0.03%
- Monatsänderung
- 1.06%
- 6-Monatsänderung
- -0.83%
- Jahresänderung
- 13.94%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8