ENFR: Alerian Energy Infrastructure ETF
Il tasso di cambio ENFR ha avuto una variazione del -0.95% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.20 e ad un massimo di 32.64.
Segui le dinamiche di Alerian Energy Infrastructure ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ENFR News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni ENFR oggi?
Oggi le azioni Alerian Energy Infrastructure ETF sono prezzate a 32.37. Viene scambiato all'interno di -0.95%, la chiusura di ieri è stata 32.68 e il volume degli scambi ha raggiunto 107. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ENFR mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Alerian Energy Infrastructure ETF pagano dividendi?
Alerian Energy Infrastructure ETF è attualmente valutato a 32.37. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 13.98% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ENFR.
Come acquistare azioni ENFR?
Puoi acquistare azioni Alerian Energy Infrastructure ETF al prezzo attuale di 32.37. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 32.37 o 32.67, mentre 107 e -0.83% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ENFR sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni ENFR?
Investire in Alerian Energy Infrastructure ETF implica considerare l'intervallo annuale 27.38 - 34.28 e il prezzo attuale 32.37. Molti confrontano 1.09% e -0.80% prima di effettuare ordini su 32.37 o 32.67. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ENFR con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Alerian Energy Infrastructure ETF?
Il prezzo massimo di Alerian Energy Infrastructure ETF nell'ultimo anno è stato 34.28. All'interno di 27.38 - 34.28, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 32.68 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Alerian Energy Infrastructure ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Alerian Energy Infrastructure ETF?
Il prezzo più basso di Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) nel corso dell'anno è stato 27.38. Confrontandolo con gli attuali 32.37 e 27.38 - 34.28 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ENFR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ENFR?
Alerian Energy Infrastructure ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 32.68 e 13.98%.
- Chiusura Precedente
- 32.68
- Apertura
- 32.64
- Bid
- 32.37
- Ask
- 32.67
- Minimo
- 32.20
- Massimo
- 32.64
- Volume
- 107
- Variazione giornaliera
- -0.95%
- Variazione Mensile
- 1.09%
- Variazione Semestrale
- -0.80%
- Variazione Annuale
- 13.98%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8