ENFR: Alerian Energy Infrastructure ETF
A taxa do ENFR para hoje mudou para -0.03%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 32.22 e o mais alto foi 32.41.
Veja a dinâmica do par de moedas Alerian Energy Infrastructure ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ENFR Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de ENFR hoje?
Hoje Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) está avaliado em 32.36. O instrumento é negociado dentro de -0.03%, o fechamento de ontem foi 32.37, e o volume de negociação atingiu 88. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ENFR em tempo real.
As ações de Alerian Energy Infrastructure ETF pagam dividendos?
Atualmente Alerian Energy Infrastructure ETF está avaliado em 32.36. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 13.94% e USD. Monitore os movimentos de ENFR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de ENFR?
Você pode comprar ações de Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) pelo preço atual 32.36. Ordens geralmente são executadas perto de 32.36 ou 32.66, enquanto 88 e 0.37% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ENFR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de ENFR?
Investir em Alerian Energy Infrastructure ETF envolve considerar a faixa anual 27.38 - 34.28 e o preço atual 32.36. Muitos comparam 1.06% e -0.83% antes de enviar ordens em 32.36 ou 32.66. Estude as mudanças diárias de preço de ENFR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Alerian Energy Infrastructure ETF?
O maior preço de Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) no último ano foi 34.28. As ações oscilaram bastante dentro de 27.38 - 34.28, e a comparação com 32.37 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Alerian Energy Infrastructure ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Alerian Energy Infrastructure ETF?
O menor preço de Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) no ano foi 27.38. A comparação com o preço atual 32.36 e 27.38 - 34.28 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ENFR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de ENFR?
No passado Alerian Energy Infrastructure ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 32.37 e 13.94% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 32.37
- Open
- 32.24
- Bid
- 32.36
- Ask
- 32.66
- Low
- 32.22
- High
- 32.41
- Volume
- 88
- Mudança diária
- -0.03%
- Mudança mensal
- 1.06%
- Mudança de 6 meses
- -0.83%
- Mudança anual
- 13.94%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8