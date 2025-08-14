Валюты / DUK
DUK: Duke Energy Corporation (Holding Company)
120.25 USD 2.15 (1.76%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DUK за сегодня изменился на -1.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 120.20, а максимальная — 122.82.
Следите за динамикой Duke Energy Corporation (Holding Company). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DUK
- Duke Energy (DUK) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
- How Does a Constructive Regulatory Framework Aid PPL's Growth?
- CEG Rises 62.3% in a Year: Should You Buy, Sell, or Hold the Stock?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Vistra Trading at a Premium to Its Industry: How to Play the Stock?
- Duke Energy назначает Джеффри Гулднера в совет директоров
- Duke Energy appoints Jeffrey Guldner to board of directors
- Can NextEra's Battery Storage Drive a Sustainable Clean Energy Future?
- Investors Heavily Search Duke Energy Corporation (DUK): Here is What You Need to Know
- Can PPL's Solar Share Program Drive Both Growth & Customer Loyalty?
- Can VST's Free Cash Flow Thrust It Toward Further Long-Term Growth?
- NextEra Outperforms Industry Quarter to Date: How to Play the Stock?
- Can NEE's Investment in Smart Grid Ensure High-Quality Services?
- Here is What to Know Beyond Why Duke Energy Corporation (DUK) is a Trending Stock
- EQT: Olympus Acquisition And Data Center Boom Key For Secular Growth (NYSE:EQT)
- VST Stock Outperforms Industry in the Past Six Months: How to Play?
- Can NEE Stock's Diverse Generation Mix Boost Long-Term Growth Outlook?
- Can CEG's Diverse Power Generation Portfolio Aid Profitability?
- FUTY ETF: Utilities Dashboard For August (NYSEARCA:FUTY)
- OGE Energy: Some Growth From Datacenters, But Stock Is Not A Bargain (NYSE:OGE)
- Can PPL's Diversified Fuel Mix Drive Growth & Decarbonization?
- VPU: Understanding The Structure And Suitability Of This Utility ETF (NYSEARCA:VPU)
- Exelon to Invest $38B in Infrastructure Amid Changing Usage Patterns
- Duke Energy Corporation (DUK) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
Дневной диапазон
120.20 122.82
Годовой диапазон
105.20 125.94
- Предыдущее закрытие
- 122.40
- Open
- 122.67
- Bid
- 120.25
- Ask
- 120.55
- Low
- 120.20
- High
- 122.82
- Объем
- 8.222 K
- Дневное изменение
- -1.76%
- Месячное изменение
- -1.75%
- 6-месячное изменение
- -1.36%
- Годовое изменение
- 4.28%
