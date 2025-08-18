FiyatlarBölümler
DUK: Duke Energy Corporation (Holding Company)

121.07 USD 0.68 (0.56%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DUK fiyatı bugün 0.56% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 120.00 ve Yüksek fiyatı olarak 121.65 aralığında işlem gördü.

Duke Energy Corporation (Holding Company) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
120.00 121.65
Yıllık aralık
105.20 125.94
Önceki kapanış
120.39
Açılış
120.66
Satış
121.07
Alış
121.37
Düşük
120.00
Yüksek
121.65
Hacim
3.671 K
Günlük değişim
0.56%
Aylık değişim
-1.08%
6 aylık değişim
-0.69%
Yıllık değişim
4.99%
21 Eylül, Pazar