DUK: Duke Energy Corporation (Holding Company)
120.39 USD 0.68 (0.56%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DUK hat sich für heute um -0.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 119.71 bis zu einem Hoch von 121.12 gehandelt.
Verfolgen Sie die Duke Energy Corporation (Holding Company)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DUK News
Tagesspanne
119.71 121.12
Jahresspanne
105.20 125.94
- Vorheriger Schlusskurs
- 121.07
- Eröffnung
- 119.80
- Bid
- 120.39
- Ask
- 120.69
- Tief
- 119.71
- Hoch
- 121.12
- Volumen
- 4.059 K
- Tagesänderung
- -0.56%
- Monatsänderung
- -1.63%
- 6-Monatsänderung
- -1.25%
- Jahresänderung
- 4.40%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K