DUK: Duke Energy Corporation (Holding Company)

120.39 USD 0.68 (0.56%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DUK hat sich für heute um -0.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 119.71 bis zu einem Hoch von 121.12 gehandelt.

Verfolgen Sie die Duke Energy Corporation (Holding Company)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
119.71 121.12
Jahresspanne
105.20 125.94
Vorheriger Schlusskurs
121.07
Eröffnung
119.80
Bid
120.39
Ask
120.69
Tief
119.71
Hoch
121.12
Volumen
4.059 K
Tagesänderung
-0.56%
Monatsänderung
-1.63%
6-Monatsänderung
-1.25%
Jahresänderung
4.40%
