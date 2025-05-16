КотировкиРазделы
DTM: DT Midstream Inc

104.68 USD 1.58 (1.49%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DTM за сегодня изменился на -1.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 104.25, а максимальная — 106.46.

Следите за динамикой DT Midstream Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
104.25 106.46
Годовой диапазон
77.93 114.39
Предыдущее закрытие
106.26
Open
106.46
Bid
104.68
Ask
104.98
Low
104.25
High
106.46
Объем
1.101 K
Дневное изменение
-1.49%
Месячное изменение
1.34%
6-месячное изменение
9.02%
Годовое изменение
33.40%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.