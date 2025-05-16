Divisas / DTM
DTM: DT Midstream Inc
107.43 USD 2.75 (2.63%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DTM de hoy ha cambiado un 2.63%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 104.89, mientras que el máximo ha alcanzado 107.59.
Siga la dinámica de la pareja de divisas DT Midstream Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
104.89 107.59
Rango anual
77.93 114.39
- Cierres anteriores
- 104.68
- Open
- 105.02
- Bid
- 107.43
- Ask
- 107.73
- Low
- 104.89
- High
- 107.59
- Volumen
- 1.178 K
- Cambio diario
- 2.63%
- Cambio mensual
- 4.00%
- Cambio a 6 meses
- 11.88%
- Cambio anual
- 36.91%
