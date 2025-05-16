CotizacionesSecciones
DTM: DT Midstream Inc

107.43 USD 2.75 (2.63%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DTM de hoy ha cambiado un 2.63%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 104.89, mientras que el máximo ha alcanzado 107.59.

Siga la dinámica de la pareja de divisas DT Midstream Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
104.89 107.59
Rango anual
77.93 114.39
Cierres anteriores
104.68
Open
105.02
Bid
107.43
Ask
107.73
Low
104.89
High
107.59
Volumen
1.178 K
Cambio diario
2.63%
Cambio mensual
4.00%
Cambio a 6 meses
11.88%
Cambio anual
36.91%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B