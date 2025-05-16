CotationsSections
Devises / DTM
Retour à Actions

DTM: DT Midstream Inc

107.37 USD 0.34 (0.32%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DTM a changé de -0.32% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 106.00 et à un maximum de 108.17.

Suivez la dynamique DT Midstream Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DTM Nouvelles

Range quotidien
106.00 108.17
Range Annuel
77.93 114.39
Clôture Précédente
107.71
Ouverture
107.49
Bid
107.37
Ask
107.67
Plus Bas
106.00
Plus Haut
108.17
Volume
1.661 K
Changement quotidien
-0.32%
Changement Mensuel
3.94%
Changement à 6 Mois
11.82%
Changement Annuel
36.83%
20 septembre, samedi