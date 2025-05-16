FiyatlarBölümler
DTM: DT Midstream Inc

107.37 USD 0.34 (0.32%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DTM fiyatı bugün -0.32% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 106.00 ve Yüksek fiyatı olarak 108.17 aralığında işlem gördü.

DT Midstream Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
106.00 108.17
Yıllık aralık
77.93 114.39
Önceki kapanış
107.71
Açılış
107.49
Satış
107.37
Alış
107.67
Düşük
106.00
Yüksek
108.17
Hacim
1.661 K
Günlük değişim
-0.32%
Aylık değişim
3.94%
6 aylık değişim
11.82%
Yıllık değişim
36.83%
21 Eylül, Pazar