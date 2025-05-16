통화 / DTM
DTM: DT Midstream Inc
107.37 USD 0.34 (0.32%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DTM 환율이 오늘 -0.32%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 106.00이고 고가는 108.17이었습니다.
DT Midstream Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DTM News
- Top 4 Natural Gas Pipeline Stocks to Own in 2025
- OXY Stock Outperforms Industry in Three Months: Time to Buy?
- DT Midstream CFO Jewell buys $15,657 in company stock
- MLP/Midstream Earnings So Far: Gas, Dividends, OBBBA & More
- ClearBridge Energy MLP Sector Q2 2025 Commentary
- DT Midstream, Inc. (DTM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- DT Midstream, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:DTM)
- DT Midstream (DTM) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- DT Midstream earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- DT Midstream (DTM) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
- Kinetik Holdings Stock: Market Is Missing Mark On Growth And High-Yield Combo (NYSE:KNTK)
- Midstream At Halftime: Defensiveness Wins, Gas In Focus
- DT Midstream upgraded to BBB- by S&P on improved scale
- Regulatory Normalcy Already Reflected At The Williams Companies (NYSE:WMB)
- DT Midstream stock maintains Buy rating at UBS despite quarterly adjustment
- DT Midstream Stock A Successful But Pricey Spinoff (NYSE:DTM)
- US energy firms eye new Northeast natgas pipelines, buoyed by Trump and demand outlook
- MDST: Get Steady High Income From This Midstream Energy ETF (NYSE:MDST)
- BofA Securities reiterates buy rating on DT Midstream stock
- UMI: Decent Performance, But Low Oil Prices Could Be An Issue Going Forward
- UBS maintains Eli Lilly stock with $1,050 target
- US pipeline firms wrestle buy/build conundrum as Trump pushes energy expansion
- DT Midstream Achieves Investment Grade Credit Rating
- Moody’s upgrades DT Midstream’s senior unsecured notes rating, outlook stable
일일 변동 비율
106.00 108.17
년간 변동
77.93 114.39
- 이전 종가
- 107.71
- 시가
- 107.49
- Bid
- 107.37
- Ask
- 107.67
- 저가
- 106.00
- 고가
- 108.17
- 볼륨
- 1.661 K
- 일일 변동
- -0.32%
- 월 변동
- 3.94%
- 6개월 변동
- 11.82%
- 년간 변동율
- 36.83%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K