Валюты / DOL
DOL: WisdomTree International LargeCap Dividend Fund
62.05 USD 0.09 (0.14%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DOL за сегодня изменился на -0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 61.96, а максимальная — 62.13.
Следите за динамикой WisdomTree International LargeCap Dividend Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DOL
- Bernstein рассматривает Dollarama как канадский "Costco", сохраняя осторожность в отношении Five Below
- Bernstein sees Dollarama as Canada’s ’Costco,’ stays cautious on Five Below
- Bernstein начинает освещение акций Dollarama с рейтингом "Превосходит рынок"
- Bernstein initiates coverage on Dollarama stock with Outperform rating
- Earnings call transcript: Dollarama Q2 2025 beats EPS forecast, stock dips
- Dollarama Q2-FY26 slides: Strong growth continues with ambitious international expansion
- Barclays flags resilient retailers despite pressure on consumer demand
- Dollarama stock price target raised to C$212 by RBC on growth outlook
- DOL: Redundant Dividend Play In Developed Markets
- Fitting The Puzzle Pieces Together
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Markets Toast A Half Point Gain On Trade Chill
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- DOLLARAMA ANNOUNCES ELECTION OF DIRECTORS
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.37%
- Earnings call transcript: Dollarama’s Q1 2025 earnings exceed forecasts, stock surges
- Dollarama reports strong Q1 results, raises full-year outlook
- DOLLARAMA REPORTS FISCAL 2026 FIRST QUARTER RESULTS
- Factbox-Leading steel, aluminum importing companies in US
- Factbox-Leading steel, aluminum importing companies in US
- US Department Of Labor Rescinds 2022 Guidance Against Crypto Investments For Retirement Plans
Дневной диапазон
61.96 62.13
Годовой диапазон
48.75 63.07
- Предыдущее закрытие
- 62.14
- Open
- 62.06
- Bid
- 62.05
- Ask
- 62.35
- Low
- 61.96
- High
- 62.13
- Объем
- 51
- Дневное изменение
- -0.14%
- Месячное изменение
- 1.96%
- 6-месячное изменение
- 12.70%
- Годовое изменение
- 15.81%
21 сентября, воскресенье