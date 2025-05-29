КотировкиРазделы
Валюты / DOL
Назад в Рынок акций США

DOL: WisdomTree International LargeCap Dividend Fund

62.05 USD 0.09 (0.14%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DOL за сегодня изменился на -0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 61.96, а максимальная — 62.13.

Следите за динамикой WisdomTree International LargeCap Dividend Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости DOL

Дневной диапазон
61.96 62.13
Годовой диапазон
48.75 63.07
Предыдущее закрытие
62.14
Open
62.06
Bid
62.05
Ask
62.35
Low
61.96
High
62.13
Объем
51
Дневное изменение
-0.14%
Месячное изменение
1.96%
6-месячное изменение
12.70%
Годовое изменение
15.81%
21 сентября, воскресенье