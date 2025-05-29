CotationsSections
Devises / DOL
Retour à Actions

DOL: WisdomTree International LargeCap Dividend Fund

62.05 USD 0.09 (0.14%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DOL a changé de -0.14% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 61.96 et à un maximum de 62.13.

Suivez la dynamique WisdomTree International LargeCap Dividend Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DOL Nouvelles

Range quotidien
61.96 62.13
Range Annuel
48.75 63.07
Clôture Précédente
62.14
Ouverture
62.06
Bid
62.05
Ask
62.35
Plus Bas
61.96
Plus Haut
62.13
Volume
51
Changement quotidien
-0.14%
Changement Mensuel
1.96%
Changement à 6 Mois
12.70%
Changement Annuel
15.81%
20 septembre, samedi