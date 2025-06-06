Divisas / DOL
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
DOL: WisdomTree International LargeCap Dividend Fund
62.37 USD 0.30 (0.48%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DOL de hoy ha cambiado un -0.48%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 62.18, mientras que el máximo ha alcanzado 62.83.
Siga la dinámica de la pareja de divisas WisdomTree International LargeCap Dividend Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DOL News
- Bernstein ve a Dollarama como el ’Costco’ de Canadá, mantiene cautela con Five Below
- Bernstein ve a Dollarama como el ’Costco’ de Canadá, mantiene cautela sobre Five Below
- Bernstein sees Dollarama as Canada’s ’Costco,’ stays cautious on Five Below
- Bernstein inicia cobertura de Dollarama con calificación de Desempeño Superior
- Bernstein inicia cobertura de acciones de Dollarama con calificación de Mejor Rendimiento
- Bernstein initiates coverage on Dollarama stock with Outperform rating
- Earnings call transcript: Dollarama Q2 2025 beats EPS forecast, stock dips
- Dollarama Q2-FY26 slides: Strong growth continues with ambitious international expansion
- Barclays flags resilient retailers despite pressure on consumer demand
- Dollarama stock price target raised to C$212 by RBC on growth outlook
- DOL: Redundant Dividend Play In Developed Markets
- Fitting The Puzzle Pieces Together
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Markets Toast A Half Point Gain On Trade Chill
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- DOLLARAMA ANNOUNCES ELECTION OF DIRECTORS
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.37%
- Earnings call transcript: Dollarama’s Q1 2025 earnings exceed forecasts, stock surges
- Dollarama reports strong Q1 results, raises full-year outlook
- DOLLARAMA REPORTS FISCAL 2026 FIRST QUARTER RESULTS
- Factbox-Leading steel, aluminum importing companies in US
Rango diario
62.18 62.83
Rango anual
48.75 63.07
- Cierres anteriores
- 62.67
- Open
- 62.56
- Bid
- 62.37
- Ask
- 62.67
- Low
- 62.18
- High
- 62.83
- Volumen
- 35
- Cambio diario
- -0.48%
- Cambio mensual
- 2.48%
- Cambio a 6 meses
- 13.28%
- Cambio anual
- 16.41%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B