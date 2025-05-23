货币 / DOL
DOL: WisdomTree International LargeCap Dividend Fund
62.05 USD 0.09 (0.14%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DOL汇率已更改-0.14%。当日，交易品种以低点61.96和高点62.13进行交易。
关注WisdomTree International LargeCap Dividend Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DOL新闻
日范围
61.96 62.13
年范围
48.75 63.07
- 前一天收盘价
- 62.14
- 开盘价
- 62.06
- 卖价
- 62.05
- 买价
- 62.35
- 最低价
- 61.96
- 最高价
- 62.13
- 交易量
- 51
- 日变化
- -0.14%
- 月变化
- 1.96%
- 6个月变化
- 12.70%
- 年变化
- 15.81%
21 九月, 星期日