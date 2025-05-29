Dövizler / DOL
DOL: WisdomTree International LargeCap Dividend Fund
62.05 USD 0.09 (0.14%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DOL fiyatı bugün -0.14% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 61.96 ve Yüksek fiyatı olarak 62.13 aralığında işlem gördü.
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DOL haberleri
- Bernstein, Dollarama’yı Kanada’nın ’Costco’su olarak görüyor, Five Below konusunda temkinli
- Bernstein sees Dollarama as Canada’s ’Costco,’ stays cautious on Five Below
- Bernstein, Dollarama hissesi için Outperform derecelendirmesiyle takibe başladı
- Bernstein initiates coverage on Dollarama stock with Outperform rating
- Earnings call transcript: Dollarama Q2 2025 beats EPS forecast, stock dips
- Dollarama Q2-FY26 slides: Strong growth continues with ambitious international expansion
- Barclays flags resilient retailers despite pressure on consumer demand
- Dollarama stock price target raised to C$212 by RBC on growth outlook
- DOL: Redundant Dividend Play In Developed Markets
- Fitting The Puzzle Pieces Together
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Markets Toast A Half Point Gain On Trade Chill
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- DOLLARAMA ANNOUNCES ELECTION OF DIRECTORS
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.37%
- Earnings call transcript: Dollarama’s Q1 2025 earnings exceed forecasts, stock surges
- Dollarama reports strong Q1 results, raises full-year outlook
- DOLLARAMA REPORTS FISCAL 2026 FIRST QUARTER RESULTS
- Factbox-Leading steel, aluminum importing companies in US
- Factbox-Leading steel, aluminum importing companies in US
- US Department Of Labor Rescinds 2022 Guidance Against Crypto Investments For Retirement Plans
Günlük aralık
61.96 62.13
Yıllık aralık
48.75 63.07
- Önceki kapanış
- 62.14
- Açılış
- 62.06
- Satış
- 62.05
- Alış
- 62.35
- Düşük
- 61.96
- Yüksek
- 62.13
- Hacim
- 51
- Günlük değişim
- -0.14%
- Aylık değişim
- 1.96%
- 6 aylık değişim
- 12.70%
- Yıllık değişim
- 15.81%
21 Eylül, Pazar