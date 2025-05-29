FiyatlarBölümler
DOL: WisdomTree International LargeCap Dividend Fund

62.05 USD 0.09 (0.14%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DOL fiyatı bugün -0.14% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 61.96 ve Yüksek fiyatı olarak 62.13 aralığında işlem gördü.

WisdomTree International LargeCap Dividend Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
61.96 62.13
Yıllık aralık
48.75 63.07
Önceki kapanış
62.14
Açılış
62.06
Satış
62.05
Alış
62.35
Düşük
61.96
Yüksek
62.13
Hacim
51
Günlük değişim
-0.14%
Aylık değişim
1.96%
6 aylık değişim
12.70%
Yıllık değişim
15.81%
21 Eylül, Pazar