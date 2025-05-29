QuotazioniSezioni
Valute / DOL
Tornare a Azioni

DOL: WisdomTree International LargeCap Dividend Fund

62.05 USD 0.09 (0.14%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DOL ha avuto una variazione del -0.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 61.96 e ad un massimo di 62.13.

Segui le dinamiche di WisdomTree International LargeCap Dividend Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DOL News

Intervallo Giornaliero
61.96 62.13
Intervallo Annuale
48.75 63.07
Chiusura Precedente
62.14
Apertura
62.06
Bid
62.05
Ask
62.35
Minimo
61.96
Massimo
62.13
Volume
51
Variazione giornaliera
-0.14%
Variazione Mensile
1.96%
Variazione Semestrale
12.70%
Variazione Annuale
15.81%
21 settembre, domenica