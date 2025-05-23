KurseKategorien
Währungen / DOL
Zurück zum Aktien

DOL: WisdomTree International LargeCap Dividend Fund

62.05 USD 0.09 (0.14%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DOL hat sich für heute um -0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 61.96 bis zu einem Hoch von 62.13 gehandelt.

Verfolgen Sie die WisdomTree International LargeCap Dividend Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DOL News

Tagesspanne
61.96 62.13
Jahresspanne
48.75 63.07
Vorheriger Schlusskurs
62.14
Eröffnung
62.06
Bid
62.05
Ask
62.35
Tief
61.96
Hoch
62.13
Volumen
39
Tagesänderung
-0.14%
Monatsänderung
1.96%
6-Monatsänderung
12.70%
Jahresänderung
15.81%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K