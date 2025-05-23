Währungen / DOL
DOL: WisdomTree International LargeCap Dividend Fund
62.05 USD 0.09 (0.14%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DOL hat sich für heute um -0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 61.96 bis zu einem Hoch von 62.13 gehandelt.
Verfolgen Sie die WisdomTree International LargeCap Dividend Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
DOL News
Tagesspanne
61.96 62.13
Jahresspanne
48.75 63.07
- Vorheriger Schlusskurs
- 62.14
- Eröffnung
- 62.06
- Bid
- 62.05
- Ask
- 62.35
- Tief
- 61.96
- Hoch
- 62.13
- Volumen
- 39
- Tagesänderung
- -0.14%
- Monatsänderung
- 1.96%
- 6-Monatsänderung
- 12.70%
- Jahresänderung
- 15.81%
