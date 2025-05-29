通貨 / DOL
DOL: WisdomTree International LargeCap Dividend Fund
62.14 USD 0.23 (0.37%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DOLの今日の為替レートは、-0.37%変化しました。日中、通貨は1あたり62.08の安値と62.31の高値で取引されました。
WisdomTree International LargeCap Dividend Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
DOL News
- バーンスタイン、ドララマをカナダの「コストコ・ホールセール」と評価、ファイブ・ビロウには慎重姿勢
- バーンスタイン、ドララマ株を「アウトパフォーム」評価で新規カバレッジ開始
- Earnings call transcript: Dollarama Q2 2025 beats EPS forecast, stock dips
- Dollarama Q2-FY26 slides: Strong growth continues with ambitious international expansion
- Barclays flags resilient retailers despite pressure on consumer demand
- Dollarama stock price target raised to C$212 by RBC on growth outlook
- DOL: Redundant Dividend Play In Developed Markets
- Fitting The Puzzle Pieces Together
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Markets Toast A Half Point Gain On Trade Chill
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- DOLLARAMA ANNOUNCES ELECTION OF DIRECTORS
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.37%
- Earnings call transcript: Dollarama’s Q1 2025 earnings exceed forecasts, stock surges
- Dollarama reports strong Q1 results, raises full-year outlook
- DOLLARAMA REPORTS FISCAL 2026 FIRST QUARTER RESULTS
- Factbox-Leading steel, aluminum importing companies in US
- US Department Of Labor Rescinds 2022 Guidance Against Crypto Investments For Retirement Plans
1日のレンジ
62.08 62.31
1年のレンジ
48.75 63.07
- 以前の終値
- 62.37
- 始値
- 62.15
- 買値
- 62.14
- 買値
- 62.44
- 安値
- 62.08
- 高値
- 62.31
- 出来高
- 89
- 1日の変化
- -0.37%
- 1ヶ月の変化
- 2.10%
- 6ヶ月の変化
- 12.86%
- 1年の変化
- 15.98%
